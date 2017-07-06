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Erdoğan ve Yıldırım arasında 4,5 saatlik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti.

06.07.2017 - 10:00
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul 4,5 saat sürdü.

Erdoğan ve Yıldırım arasında 4,5 saatlik görüşme

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