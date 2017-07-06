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Erdoğan ve Yıldırım arasında 4,5 saatlik görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti.
06.07.2017 - 10:00
Haberler
İç Haber
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul 4,5 saat sürdü.
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