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Erdoğan ve Yıldırım nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programlarında sunuculuk yapan Metin Kaptanoğlu'nun nikah şahitleri Erdoğan ve Başbakan Yıldırım oldu.

15.10.2017 - 22:49
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Erdoğan'ın programlarında sunuculuk yapan Metin Kaptanoğlu'nun nikah şahidi oldu.

Erdoğan ve Yıldırım nikah şahidi oldu

Erdoğan, akşam saatlerinde Tarabya'daki Huber Köşkü'nden ayrılarak Haliç Kongre Merkezi'ne geldi.

NİKAHI YENİ İBB BAŞKANI KIYDI

Burada, Metin Kaptanoğlu-Nisanur Sarımehmet çiftinin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıydı. Nikahta, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Kaptanoğlu'nun nikah şahidi oldu.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Erdoğan ve Yıldırım nikah şahidi oldu

Erdoğan ve Yıldırım nikah şahidi oldu

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