Erdoğan Yalova'da konuştu

Yalova'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslendi.

"SEN TEMEL PAŞA'YA BÖYLE YAKLAŞIMDA BULUNAMAZSIN"

İsmail Metin Temel Paşa'ya leke atmak isteyen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye Erdoğan sert yüklendi: Kalkıp da sen İsmail Metin Paşa’ya bu tür terbiye dışı bir ifadeyi kullanamazsın. O Gabar’da, Cudi’de Tendürek’te vatan, millet düşmanlarıyla savaşırken sen kalkıp da ona bu tür bir yaklaşımda bulunamazsın. Oyu senden alıp hizmeti bölücü terör örgütüne yapan bu kişiye 24 Haziran'da dersini veriyor muyuz. Türkiye'nin geleceğine göz diken bu haramzadelere Rabiamızla cevap veriyor muyuz.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları

Ülkemizin yeni yönetim sistemini 16 Nisan'da milletimizin desteği ile getirdik. Bir asıra damga vuracak seçim için milletimizin huzurundayız. Ülkemizi 10 büyük ekonomi arasına sokmak için sizden destek istiyoruz. Bizim kimseye diyet borcumuz yoktur. Ne yapıyorsak milletimiz için yapıyoruz. Bugüne kadar beşer planında kimsenin önünde eğilmedik.

İNCE'NİN YALOVA'YA FAYDASI OLDU MU

Bu kişi dört dönemdir Yalova milletvekili. Bu kişinin Yalova'ya bir faydası oldu mu? Tuğla üstüne tuğla koydu mu? Bundan sonra yaparsa yine kim yapar? AK Parti yapar. Ama hakkını yemeyelim bu milletvekilinin Yalova'ya bir hayrı dokunmamış olsa da yaptığı bazı şeyler var. Edirne'de PKK terör örgütünün arkasında olduğu malum siyasi partinin sözde genel başkanını ziyaret ediyor. Benim milli, yerli inançlı Yalovalı kardeşim böyle birisini asla desteklemez. Bırakın çıksın diyor.