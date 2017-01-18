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Erdoğan, Yargıda Birlik Derneği üyelerine sesleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Yargıda Birlik Derneği üyelerini ağırlıyor.

18.01.2017 - 13:36
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erdoğan

15 Temmuz darbe girişimi sonrası, HSYK'ya yerleşmiş FETÖ'cülerin temizlendiği vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

BAZI TUZAKLARI GEÇ GÖRDÜK

"Ülkemize milletimize ve şahsıma kurulan bazı tuzakları geç gördük. Yargıda yaşanan sıkıntılar da bunlarla alakalıdır.

367 garabetinden kapatma davasına kadar öyle yöntemlerle karşımıza çıkıldı ki, inanın utandık. Türkiye'nin darbecilerle mücadelesi için yargıya verdiğimiz desteği istismar ettiler. Suçluyla suçsuzu aynı çuvala dolduran anlayışın adalet tesis etmesi mümkün olmamıştır. Yargıya müdahale edemezdik, kritik görevdekilerin örgüt emri ile bu işleri rayından çıkardığı ortaya çıkmıştır.

YARGIYI ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞAN BU ÖRGÜT..

7-25 Aralık'ı birileri şahsi meselem olarak göstermeye çalıştı. Örgüt 17-25 Aralık'ta başaramadığını 15 Temmuz'da yapmaya çalışmıştır. Yargıyı ele geçirmeye çalışan bu örgütün kendini açığa çıkarmasının adıdır. Hani takke düştü kel göründü derler ya... 17 Aralık'ta bu oldu.

PENSİLVANYA'DAKİ ZAT 'BUNLAR SENARYO' DİYOR

Pensilvanya'daki zat utanmadan "Bunlar bir senaryodur" diyor. Biz neyin senaryo olduğunu görüyoruz.

İT ÜRÜR KERVAN YÜRÜR

Biraz ağır olacak ama atalarımızın bir sözü vardır: İt ürür kervan yürür! Biz yolumuza devam ediyoruz.

İTİRAFÇI DİYE ALDATMACAYI OYNUYORLAR

İçerde olanlardan çok iyi tanıdıklarım var. İtirafçı namıyla ortaya çıkıyorlar. Bunlar doğru konuşmuyorlar. İtirafçı diye aldatmacayı oynuyorlar. En tehlikeli olan bu. Bunların bir kısmıyla başa baş görüşmelerim oldu. Başbakan olarak bana söylediklerine baktığım zaman tamamen aykırı ifadeler"

AYRINTILAR GELİYOR..

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