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Erdoğan, yarın önemli açıklamalar yapacak

Kızılcahamam'da devam eden kampta açıklama yapan Ömer Çelik, Başkan Erdoğan'ın yarın önemli açıklamalar yapacağını ifade etti.

Haber Merkezi | 06.10.2018 - 20:13..
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AK Parti'nin Kızılcahamam'da devam eden 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Parti Sözcüsü Ömer Çelik gazetecilere konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şunları söyledi: "AK Partili olmak, aday adaylarının tutumlarının nasıl olması gerektiğine dair hatırlatmalar yapılmıştır. Bu konuda müsamaha göstermiyoruz. Mahir Ünal Bey, çeşitli kampanyalarla ilgili bilgi verdi. AK Parti'nin kampanya hafızası konusunda bilgiler verildi. Naci Bostancı, TBMM'deki değerlendirmeler konusunda bilgi vermiştir. AK Parti yeni dönemde çok büyük misyon üstlenmiştir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişler Bakanı Çavuşoğlu tarafından güvenlik konusunda sunum yapılmıştır. Terörle mücadele ve uyuşturucu ile mücadele konusunun üzerinde bizzat duruldu. Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu oturuma bizzat başkanlık etti.

"YARIN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPILACAK"

Yarın da sunumlar olacak. Yarın Maliye Bakanımız yeni ekonomi planı konusunda bilgilendirmeler yapacak. Yarın Cumhurbaşkanımız da konuşacak. Basına açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli açıklamalar yapacak."

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