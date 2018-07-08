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Erdoğan yeni dönem mesaisine NATO ile başlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden göreve gelmesinin ardından katılacağı ilk yurt dışı uluslararası zirve "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı" olacak.

Haber Merkezi | 08.07.2018 - 15:10..
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Erdoğan yeni dönem mesaisine NATO ile başlayacak

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, 11-12 Temmuz tarihlerinde "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı" yapılacak ve zirve ilk kez NATO'nun yeni karargah binasında gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleriyle yeniden göreve gelmesinin ardından, "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı"na katılarak ilk yurt dışı temasına başlayacak.

TRUMP, MACRON, MAY GİBİ İSİMLERLE BİR ARAYA GELECEK

Zirve kapsamında Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Theresa May başta olmak üzere birçok NATO ülkesinin liderleriyle bir araya gelecek ve ikili görüşmeler yapacak.

Erdoğan yeni dönem mesaisine NATO ile başlayacak

PKK VE S-400 GÖRÜŞÜLECEK

Görüşmelerde, bazı NATO ülkelerinin bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye verdiği destek ve Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 savunma füzeleri konularının ele alınması öngörülüyor.

AB LİDERLERİ İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ile de tek tek görüşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO'daki liderler zirvesine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesinden bazı isimlerle katılması bekleniyor.

BAKANLAR DA EŞLİK EDECEK

Erdoğan'a zirvede yeni kabinedeki dışişleri, milli savunma ile enerji ve tabii kaynaklar bakanlarının eşlik etmesi planlanıyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Yardımcılarının da Erdoğan'ın yanında olması öngörülüyor.

Erdoğan yeni dönem mesaisine NATO ile başlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ise, Brüksel'deki NATO zirvesine katılan lider eşleri için düzenlenen programlara katılması planlanıyor.

Erdoğan geçen yıl katıldığı "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı" çerçevesinde ikili görüşmeler yapmıştı.

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