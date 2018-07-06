Erdoğan yeni kabineyle ilgili detay verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan konuşması sırasında en çok merak edilen konulardan biri olan kimlerin bakan olacağı meselesine değindi.

22 BAKAN MİLLETVEKİLİ OLDU

22 bakanın milletvekili olmasıyla bu isimlerin veikllikten istifa ederek eski görevlerine dönüp dönmeyecekleri merak ediliyordu.

"ARTIK ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Pazartesi günü belli olacak kabineyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyled: "Bakanlarımız artık eskisi gibi olmayacak. Şimdi artık partili olmayan bakanlarımızla bir kabine oluşturuyoruz. Ve bu arkadaşlarımız bundan önce olduğu gibi de köşeye sıkıştırılmak suretiyle, şuraya şu olsun buraya bu olsun mantığıyla hareket etmeyecek.

"BAKAN DAHA OBJEKTİF BAKACAK"

Kimse kalkıp da şunu diyemeyecek, kadrolaşmaydı şuydu buydu bunu diyemeyecek. En azından bakan, olaylara bakarken daha objektif bakma imkanı getirecek. Bu tür zanların altında da kalmayacak. Tabi bütün bunlarda aranan ne olacak? Ehliyet olacak, liyakat olacak."