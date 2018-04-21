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Erdoğan: Yerli jet uçaklarının yapımına başladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli yüksek teknoloji uçaklar yapmak için çalışmalara start verildiğini söyledi.

Haber Merkezi | 21.04.2018 - 21:04..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV ekranlarında yayınlanan Siyasi İşler Özel programına konuk oldu.

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM

Yerli ve milli üretimin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli olarak üretilen İHA, SİHA'lara ek olarak dünyada örneği olmayan yüksek teknolojili jet uçak ve denizaltı yapımı çalışmalarına da başlandığını belirtti.

Erdoğan: Yerli jet uçaklarının yapımına başladık VİDEO

KURULUŞLARIMIZ DEVLETTEN ÖZELE DOĞRU GELİŞİYOR

Yerli üretimlerinin ihracatlarının da yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı, "Helikopterlerimiz Atak’lar, tank öyle. Bir kendimizi yetmeyeceğiz bunun ihracatını başlatacağız. Bazı ülkelerle görüşmelerimiz yoğun şekilde devam ediyor. Bizler şu anda denizaltı noktasında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yani özellikle kuruluşlarımız artık devletten özele ağırlık vererek gelişiyor. Eskiden savunma sanayii denilince sadece devlet vardı. Ama artık böyle bakmıyoruz olaya. Özel sektörü bu konuda teşvik ediyoruz. Onlara ciddi manada teşvikler veriyoruz. Önümüzdeki süreç bunun eserlerini aldığımız bir süreç olacaktır." dedi.

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