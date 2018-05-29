Cumhurbaşkanı Erdoğan, Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş'in sorularını cevapladı.

"5 BABAYİĞİT, SAYIN İNCE GİBİLERİ CEPLERNİDEN ÇIKARIR"

Erdoğan, yayın sonunda, şu açıklamalarda bulundu:

"Yatırımlar, vesaire giremedim. Zaten karşımızda yatırımcı sağolsun adaylar da yok. Yatırım diye de bir dertleri yok. Böyle bir durumları var. Çünkü bakıyorsunuz Sayın İnce, 'Ben artık otomobil yatırımı falan, filan bu işlerden anlamam. Sayın Erdoğan 20 yıl geriden geliyor.' diyor. Ne anlıyorsa bundan. Otomobilde bizim ihracatımız şu anda 30 milyar doların üzerinde. Bilgisi yok, habersiz. Olayın teknolojisinden bahsediyorsa şu anda 5 babayiğit çalışma yapıyor. Bu 5 babayiğit, bu ülkenin en seçkin grupları ve bunlar tabii ki en gelişmiş teknolojiyi burada kullanmak suretiyle inşallah ülkemizi otomotiv sektöründe de hem iç piyasaya hem de ihracata yönelik olarak hazırlayacaklar. Herhalde bu 5 tane babayiğit, Sayın İnce gibilerini ceplerinden defalarca çıkarırlar. Bunlar çünkü o sektörün içerisinde yetişmekle kalmamışlar, farklı sektörlerde de bu ülkenin en saygın firmaları. Onlar öyle kolay kolay her yere adım atmazlar. Bizim ülkemizin menfaatine olacak böyle bir adımda da ben bu 5 tane babayiğide de özellikle teşekkür ediyorum çünkü 'made in Turkey' olarak ürünümüzü dünyaya bu firmalarımız inşallah pazarlayacaklar ve ben bunu çok önemsiyorum. Bir diğer konu, savunma sanayi."

Erdoğan: Yerli silahlarla Afrin'de yarı yolda kalmadık

"YERLİ İHA'LAR VE SİHA'LAR, BİZİ YARI YOLDA BIRAKMADI"

"Savunma sanayiinde ne yapacaktık, girmeyecek miydik? Sayın İnce, hala biz bir yerlerden tanklar gelsin, bir yerlerden İHA'lar gelsin, SİHA'lar gelsin, böyle adım atalım, bunu mu söyleyecektik. Eğer biz hala onları bekleyecek olsaydık bugün Afrin olayında, Zeytindalı Operasyonu'nda yarı yolda kalabilirdik. içteki terörle mücadelede yarı yolda kalabilirdik. Ama bunları kendimiz üretir hale geldiğimiz için biz Amerika'ya, İsrail'e muhtaç olmaktan kurtulduk. Amerika bize İHA'ları, SİHA'ları vermedi, vermiyordu. İsrail'den aldıklarımız da maalesef arıza yaptığı zaman, tamir bakımı mümkün olmuyordu. Ama şimdi böyle bir derdimiz artık yok, bunları çözüyoruz. Ve zırhlı taşıyıcılarda Türkiye'de artık rekabet var. Ve zırhlı taşıyıcılarda Türkiye'nin markaları gerçekten 3. ülkelere ihracatta da çok önemli bir konumda. Sayın İnce, Sayın Kılıçdaroğlu, oturun, bunları bir defa iyi konuşun, iyi tartın. Bunlar olmadığı zaman siz bir defa istediğiniz gibi adımı atamazsınız, yarı yolda belinizi bükerler. Tabii bunlar bu dönemleri yaşamadıkları için bunları pek de bilmiyorlar."

"YERLİ SAVUNMAYI YÜZDE 20'DEN 60'A ÇIKARDIK"

Savunma sanayiinde yerlilik oranının 2002 yılında yüzde 20 olduğunu hatırlatan Erdoğan, bu rakamın şimdi yüzde 65'e çıktığını vurguladı.

Erdoğan, 2002'de proje sayısının 66 olduğunu dile getirerek, şimdi savunma sanayiinde proje sayısının 600 olduğunu söyledi.

Projelerin toplam bütçesinin 2002'de 5,5 milyar dolar olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi ise 60 milyar dolara çıktı. Anlatacağım burada çok çok şeyler var ama savunma sanayiini hafife alan hiçbir ülke iflah etmez. Bunu bir defa sağlama almak lazım ki bir defa ciddi manada bir rahata kavuşalım. Anlatacak olan şeyler çok. Mesela milli motorlar, bunları da inşallah hepsini kendimiz üretir hale geleceğiz. Artık, sık sık televizyonlardaki programlarla da milletimin karşısına çıkacağım ve bu programlarda bu akşam burada işleyemediğimiz hatta hatta tekrarı gereken birçok projelerimizi, programlarımızı anlatacağız."