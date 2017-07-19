Erdoğan Yıldırım görüşmesi bitti, işte yeni kabine

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Başbakan Binali Yıldırım Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürpriz bir görüşme yaptı.
Perşembe günleri yapılan olağan görüşme ani bir kararla çarşambaya çekildi, Bakanlar Kurulu'nda değişiklik yapıldı.
İŞTE YENİ BAKANLAR KURULU
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya
Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarı Eroğlu
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki
Enerji Bakanı Berat Albayrak
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş
Maliye Bakanı Naci Ağbal
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli
Orman Bakanı Veysel Eroğlu
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan