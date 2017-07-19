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Erdoğan Yıldırım görüşmesi bitti, işte yeni kabine

Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası, Bakanlar Kurulu'nda yapılan değişiklikleri açıklıyor.

19.07.2017 - 12:08
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Erdoğan Yıldırım görüşmesi bitti, işte yeni kabine

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Başbakan Binali Yıldırım Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürpriz bir görüşme yaptı.

Perşembe günleri yapılan olağan görüşme ani bir kararla çarşambaya çekildi, Bakanlar Kurulu'nda değişiklik yapıldı.

İŞTE YENİ BAKANLAR KURULU

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarı Eroğlu

Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki

Enerji Bakanı Berat Albayrak

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş

Maliye Bakanı Naci Ağbal

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli

Orman Bakanı Veysel Eroğlu

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan

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