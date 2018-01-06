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Erdoğan: Yine en hızlı büyüyen ekonomi olacağız

Paris'te Fransa Sanayici ve İşadamları Derneği'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisinin bu yılı yüzde 7'nin üzerinde bir büyümeyle kapatacağını vurguladı.

DHA | 06.01.2018 - 01:06..
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Erdoğan: Yine en hızlı büyüyen ekonomi olacağız

Paris'te Fransız yatırımcılara, "Türkiye'nin ekonomik ilerlemesinin bir parçası olun" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ekonomisi bu yılı yüzde 7’nin üzerinde bir büyümeyle kapatak" dedi.

Fransa Sanayici ve İşadamları Derneği'nde iş dünyasının temsilcilerine hitap eden Erdoğan, “Fransa dünyanın en büyük beşinci, Avrupa’nın en büyük ikinci ekonomik gücüyken, Türkiye satın alma paritesine göre dünyanın onüçüncü, Avrupa’nın ise beşinci büyük ekonomisidir” ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Yine en hızlı büyüyen ekonomi olacağız

"HEDEF 20 MİLYAR EURO"

Türkiye’nin Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğini belirten Cumhurbaşkanı, sözlerine şöyle devam etti;

"Güçlü ticari ve ekonomik bağlantımız var ama ticaret hacmine baktığımız zaman, hacim şu anda Türkiye-Fransa’yı tatmin edecek rakam değil. 13.5 milyar dolarlık bir hacim söz konusu. Bunu daha yukarılara tırmandıracak olursak hedef 20 milyar euroya yaklaşırız. Bunu yakalamamız lazım."

“Fransa dünyanın en çok yatırım yapan ve alan üçüncü en büyük ülkesiyken, Türkiye 2012 yılından beri Batı Asya coğrafyasının en çok yatırım çeken ülkesi olmayı sürdürüyor. Sadece bu veriler bile 14 milyar doları dahi bulmayan hacmin potansiyeli yansıtmadığını gösteriyor. İkili ticaret hacmimizi hakettiğimiz noktaya taşıyabiliriz. Bundan sonrası kararlı şekilde atılacak adımlardır.”

Erdoğan: Yine en hızlı büyüyen ekonomi olacağız


"BİR KEZ DAHA EN HIZLI BÜYÜYEN EKONOMİ OLACAĞIZ"

“Geçtiğimiz yıl gerçekleşen hain darbe girişimine rağmen ihracat hacmi bu yıl 157 milyar doları buldu. Bu tüm olumsuz gelişmelere rağmen çok iyi bir rakamdı. Türkiye ekonomisi 2017 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 11’lik büyüme hacmini yakaladı ve yüzde 7.4’lük bir büyüme oranı ile yeni bir rekor kırmıştır. Birçok derecelendirme kuruluşu büyümeyi tekrar değerlendirmek zorunda kalmıştır. Dördüncü çeyrekte de başarılı bir dönem geçirerek 2017’yi yüzde 7’nin üzerinde bir büyümeyle tamamlayacağımıza inanıyoruz. Bu büyüme oranıyla Türkiye bir kez daha G-20 ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi durumuna gelmiş olacaktır.”

Erdoğan: Yine en hızlı büyüyen ekonomi olacağız


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