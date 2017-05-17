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Erdoğan YPG/PYD terör örgütü dedi tercüman çevirmedi

Beyaz Saray’daki Erdoğan Trump görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında görevli tercüman çeviride terörist demedi.

17.05.2017 - 15:13
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Erdoğan YPG/PYD terör örgütü dedi tercüman çevirmedi

Beyaz Saray’da gerçekleşen Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan-Donald Trump görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında görevli tercüman, Erdoğan’ın sözlerini çevirirken YPG’yi terör örgütü olarak tanımlayan cümlesini değiştirerek ‘terör’ sözcüğünü çevirmedi ve sadece “YPG” dedi.

EKSİK ÇEVİRDİ

Tercüman, Erdoğan'ın "Özellikle YPG-PYD terör örgütünün hangi ülke tarafından olursa olsun muhatap olarak alınması bu konuda küresel düzeyde varılan mutabakata kesinlikle uygun değildir" sözlerini, “Bölgede YPG/PYD’nin dikkate alınması kesinlikle kabul edilemez, bu bizim vardığımız küresel anlaşmaya da uygun değildir” olarak çevirdi.

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