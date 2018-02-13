taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.421
USD
3,8009
EURO
4,6854
ALTIN
162,39
PETR
62,6400

Erdoğan: Yunan'ın efeliği uçaklarımızı görene kadardır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ı Ege'deki kayalıklarla ilgili olarak uyararak "Yanlış hesap yapmamaları konusunda buradan ikaz ediyoruz." dedi.

AA | 13.02.2018 - 12:59..
  1. Haberler
  2. Gündem
Erdoğan: Yunan'ın efeliği uçaklarımızı görene kadardır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Grup Toplantısı'nda Türkiye'nin, güneyindeki gelişmelere yoğunlaşmasını fırsat bilerek, Kıbrıs'ta ve Ege'de haddini aşanları yanlış hesap yapmamaları konusunda ikaz etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güney sınırlarımızda yanlış hesap yapanların senaryolarını nasıl Fırat Kalkanı'yla, Zeytin Dalı Operasyonu'yla, çok yakında Münbiç'te ve diğer bölgelerde atacağımız adımlarla bozuyorsak, onların hesabını da bozarız ve bozacağız. Stratejik ortağımız, müttefikimiz kalkıp da PYD, YPG'ye ciddi anlamda parasal desteği, yaptığı silah yardımları yetmiyormuş gibi yapma kararını alması herhalde bizim de aldığımız ve alacağımız kararaları etkileyecektir ve etkilemektedir.

"GEREĞİ NEYSE YAPARIZ"

Şunun iyi bilinmesi lazım; Türkiye bir çadır devleti değildir. Asırlara bani olan bir devlet anlayışımız vardır. Ve biz bu devlet anlayışımızı bir kenara bırakarak 'buyrun' diyemeyiz, gereği neyse bunu yaparız. Bir ölürüz, bin diriliriz, bu böyle bilinmeli. Savaş gemilerimiz, hava kuvvetlerimiz ve diğer güvenlik birimlerimiz şu anda bölgedeki gelişmeleri, gerektiğinde her türlü müdahaleyi yapma yetkisiyle yakından takip ediyorlar."

Erdoğan: Yunan'ın efeliği uçaklarımızı görene kadardır


"BUNLARIN EFELİKLERİ UÇAKLARIMIZI GÖRENE KADARDIR"

Erdoğan, Kıbrıs açıklarında faaliyet yürüten yabancı şirketlere, Rum tarafına güvenerek hadlerini ve güçlerini aşan işlere alet olmamalarını tavsiye ettiklerine işaret ederek, "Bunların efelikleri, bizim ordumuzu, gemilerimizi, uçaklarımızı görene kadardır. Bu işin, öyle gözlerden uzak kaya parçalarında gizlice fotoğraflar çektirmekle, hiçbir geçerliliği olmayan anlaşmalarla, bölgeye sondaj gemileri getirmekle olmayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz." dedi.

"BİZİM İÇİN AFRİN NEYSE EGE'DEKİ, KIBRIS'TAKİ HAKLARIMIZ DA ODUR"

Böylesine ciddiyetsiz ve çocukça adımların hiçbir netice getirmeyeceği gibi sadece faillerini küçülteceğine, seviyesiz hale getireceğine işaret eden Erdoğan, "Türkiye tarihten, anlaşmalardan ve uluslararası hukuktan gelen haklarınının sonuna kadar takipçisidir ve takipçisi olacaktır. Bizim için Afrin neyse Ege'deki, Kıbrıs'taki haklarımız da odur." diye konuştu.

Erdoğan: Yunan'ın efeliği uçaklarımızı görene kadardır

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Afrin'de Ömer Simo köyü teröristlerden temizlendi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in kuzeyindeki Ömer Simo köyünü teröristlerden arındırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında
Küstah bir dille Türkiye'yi tehdit etmeye kalkan Amerikalı generale cevap veren Erdoğan, "Ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları açık." dedi.
Afrin'deki terör hedefleri vuruluyor
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin bölgesinde tespit edilen terör hedefleri ateş altına alındı.
JÖH timleri mehter marşı ile Afrin’e gidiyor
Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere Suriye sınırına gitmek için Kırıkhan ilçesinden geçen Jandarma Özel Harekat (JÖH) konvoyu, vatandaşların sevgi gösterileriyle uğurlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şehide haciz olayında davacı konuştu

Şehide haciz olayında davacı konuştu

224
Kadir İnanır yoğun bakımda Afrin'i sordu

Kadir İnanır yoğun bakımda Afrin'i sordu

353
Zeytin Dalı bitene kadar gelirini Mehmetçik'e bağışladı

Zeytin Dalı bitene kadar gelirini Mehmetçik'e bağışladı

157
Trump: Orta Doğu'da harcanan 7 trilyon dolar büyük hata

Trump: Orta Doğu'da harcanan 7 trilyon dolar büyük hata

209
Devlet Bahçeli ABD'ye Vietnam'ı hatırlattı

Devlet Bahçeli ABD'ye Vietnam'ı hatırlattı

82
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı: 1439

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı: 1439

183
SAT ve SAS komandoları Afrin'de

SAT ve SAS komandoları Afrin'de

191
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM