Erdoğan: Yunan'ın efeliği uçaklarımızı görene kadardır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Grup Toplantısı'nda Türkiye'nin, güneyindeki gelişmelere yoğunlaşmasını fırsat bilerek, Kıbrıs'ta ve Ege'de haddini aşanları yanlış hesap yapmamaları konusunda ikaz etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güney sınırlarımızda yanlış hesap yapanların senaryolarını nasıl Fırat Kalkanı'yla, Zeytin Dalı Operasyonu'yla, çok yakında Münbiç'te ve diğer bölgelerde atacağımız adımlarla bozuyorsak, onların hesabını da bozarız ve bozacağız. Stratejik ortağımız, müttefikimiz kalkıp da PYD, YPG'ye ciddi anlamda parasal desteği, yaptığı silah yardımları yetmiyormuş gibi yapma kararını alması herhalde bizim de aldığımız ve alacağımız kararaları etkileyecektir ve etkilemektedir.

"GEREĞİ NEYSE YAPARIZ"

Şunun iyi bilinmesi lazım; Türkiye bir çadır devleti değildir. Asırlara bani olan bir devlet anlayışımız vardır. Ve biz bu devlet anlayışımızı bir kenara bırakarak 'buyrun' diyemeyiz, gereği neyse bunu yaparız. Bir ölürüz, bin diriliriz, bu böyle bilinmeli. Savaş gemilerimiz, hava kuvvetlerimiz ve diğer güvenlik birimlerimiz şu anda bölgedeki gelişmeleri, gerektiğinde her türlü müdahaleyi yapma yetkisiyle yakından takip ediyorlar."





"BUNLARIN EFELİKLERİ UÇAKLARIMIZI GÖRENE KADARDIR"

Erdoğan, Kıbrıs açıklarında faaliyet yürüten yabancı şirketlere, Rum tarafına güvenerek hadlerini ve güçlerini aşan işlere alet olmamalarını tavsiye ettiklerine işaret ederek, "Bunların efelikleri, bizim ordumuzu, gemilerimizi, uçaklarımızı görene kadardır. Bu işin, öyle gözlerden uzak kaya parçalarında gizlice fotoğraflar çektirmekle, hiçbir geçerliliği olmayan anlaşmalarla, bölgeye sondaj gemileri getirmekle olmayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz." dedi.

"BİZİM İÇİN AFRİN NEYSE EGE'DEKİ, KIBRIS'TAKİ HAKLARIMIZ DA ODUR"

Böylesine ciddiyetsiz ve çocukça adımların hiçbir netice getirmeyeceği gibi sadece faillerini küçülteceğine, seviyesiz hale getireceğine işaret eden Erdoğan, "Türkiye tarihten, anlaşmalardan ve uluslararası hukuktan gelen haklarınının sonuna kadar takipçisidir ve takipçisi olacaktır. Bizim için Afrin neyse Ege'deki, Kıbrıs'taki haklarımız da odur." diye konuştu.