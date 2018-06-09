taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.876
USD
4,4685
EURO
5,2665
ALTIN
186,87
PETR
76,4000

Erdoğan: Zengin bir ülkeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin demokrasiye ve milli iradenin üstünlüğüne sahip olduğu için petrol kuyularına sahip olanlardan daha zengin olduğunu söyledi.

AA | 09.06.2018 - 22:45..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Erdoğan: Zengin bir ülkeyiz

Diyarbakır'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yasin Börü'yü öldürenlerin Kürt olarak değil terörist olarak nitelenmesi gerektiğini belirtti. Seçimler öncesi kara propaganda yürüten batı ülkelerine seslenen Erdoğan, "Bizde demokrasi var" dedi.

Erdoğan: Zengin bir ülkeyiz

"TERÖRİSTLE KÜRT KARIŞTIRILMAMALI"

"Silahın patladığı yerde söz biter." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şte bunun için namlusu ülkemize yönelmiş son terörist de etkisiz hale getirilene kadar bu mücadele devam edecek." şeklinde konuştu.

PKK tarafından katledilen Yasin Börü'ye de değinen Erdoğan, "Yasin Börü Kürt değil miydi? Yasin Börü kaç yaşındaydı? 15-16 yaşında. Yasin Börü ne yapıyordu? Kürt fakir fukaraya bir şeyler dağıtıyordu. Onu acımasız bir şekilde öldürmediler mi? Kimdi öldürenler? Yine sözde Kürt. Yok ya değil. Teröristti, terörist. Bunları karıştırmayalım." dedi.

Erdoğan: Zengin bir ülkeyiz

 

"GAZ REZERVLERİMİZ YOK AMA DAHA ZENGİNİZ"

Türkiye'nin demokrasiye sahip olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, "Bizim önümüzde uzun bir demokrasi ve kalkınma yolculuğu var. Biz bazıları gibi ne petrol kuyularına ne de gaz rezervlerine sahibiz ama biz onlardan daha zengin ve daha özgürüz. Çünkü biz demokrasi gibi, serbest seçimler gibi, milli iradenin üstünlüğü gibi dünyanın en güçlü silahlarından birine sahibiz. Ne zaman dara düşsek, ne zaman çıkmaza girsek çok partili hayatımızın bize bir hediyesi olan serbest seçimleri devreye sokuyor, milletimizin her şeyi yeni baştan düzenlemesi yoluna gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Zengin bir ülkeyiz VİDEO

Erdoğan: Zengin bir ülkeyiz

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pelin Batu'nun sahte hesap isyanı

Pelin Batu'nun sahte hesap isyanı

228
Kabe'de intihar

Kabe'de intihar

72
Alman Spiegel'in kapağında Erdoğan

Alman Spiegel'in kapağında Erdoğan

134
Arınç: Muhalefetin adayı olarak Erdoğan'a rakip olamayız

Arınç: Muhalefetin adayı olarak Erdoğan'a rakip olamayız

207
Filistinli genç İsrail'i Türk bayrağıyla protesto etti

Filistinli genç İsrail'i Türk bayrağıyla protesto etti

209
Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı

158
Comolli'nin F.Bahçe'den göndereceği futbolcular

Comolli'nin F.Bahçe'den göndereceği futbolcular

130
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94