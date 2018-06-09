Diyarbakır'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yasin Börü'yü öldürenlerin Kürt olarak değil terörist olarak nitelenmesi gerektiğini belirtti. Seçimler öncesi kara propaganda yürüten batı ülkelerine seslenen Erdoğan, "Bizde demokrasi var" dedi.

"TERÖRİSTLE KÜRT KARIŞTIRILMAMALI"

"Silahın patladığı yerde söz biter." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte bunun için namlusu ülkemize yönelmiş son terörist de etkisiz hale getirilene kadar bu mücadele devam edecek." şeklinde konuştu.

PKK tarafından katledilen Yasin Börü'ye de değinen Erdoğan, "Yasin Börü Kürt değil miydi? Yasin Börü kaç yaşındaydı? 15-16 yaşında. Yasin Börü ne yapıyordu? Kürt fakir fukaraya bir şeyler dağıtıyordu. Onu acımasız bir şekilde öldürmediler mi? Kimdi öldürenler? Yine sözde Kürt. Yok ya değil. Teröristti, terörist. Bunları karıştırmayalım." dedi.

"GAZ REZERVLERİMİZ YOK AMA DAHA ZENGİNİZ"

Türkiye'nin demokrasiye sahip olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, "Bizim önümüzde uzun bir demokrasi ve kalkınma yolculuğu var. Biz bazıları gibi ne petrol kuyularına ne de gaz rezervlerine sahibiz ama biz onlardan daha zengin ve daha özgürüz. Çünkü biz demokrasi gibi, serbest seçimler gibi, milli iradenin üstünlüğü gibi dünyanın en güçlü silahlarından birine sahibiz. Ne zaman dara düşsek, ne zaman çıkmaza girsek çok partili hayatımızın bize bir hediyesi olan serbest seçimleri devreye sokuyor, milletimizin her şeyi yeni baştan düzenlemesi yoluna gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Zengin bir ülkeyiz VİDEO

