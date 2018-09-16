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Erdoğan Zeytinburnu'nda piknikçileri ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde piknik yapan vatandaşlarla bir araya gelerek, yaklaşık 45 dakika sohbet etti.

AA | 16.09.2018 - 00:02..
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Erdoğan Zeytinburnu'nda piknikçileri ziyaret etti

Başkan Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarının ardından saat 21.22'de yurda döndü. Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden ayrılan Erdoğan'ın konvoyu Zeytinburnu sahilinde durdu.

Erdoğan Zeytinburnu'nda piknikçileri ziyaret etti

Erdoğan Zeytinburnu'nda piknikçileri ziyaret etti

VATANDAŞLARLA ÇAY İÇTİ, SOHBET ETTİ

Erdoğan, aracından inerek sahilde oturan vatandaşların yanına geldi.

Burada yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan, vatandaşların çay ikramını da geri çevirmedi.

Erdoğan Zeytinburnu'nda piknikçileri ziyaret etti

FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ, ÇOCUKLARA HEDİYELER VERDİ

Başkan Erdoğan, etrafını saran vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirirken, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Erdoğan Zeytinburnu'nda piknikçileri ziyaret etti

PİKNİKÇİYE "SİGARAYI BIRAK" UYARISI

Öte yandan piknikçilerden birinin sigara paketini alan Erdoğan, vatandaştan sigarayı bırakmasını istedi.

Erdoğan Zeytinburnu'nda piknikçileri ziyaret etti

Erdoğan Zeytinburnu'nda piknikçileri ziyaret etti

Erdoğan Zeytinburnu'nda piknikçileri ziyaret etti

Erdoğan Zeytinburnu'nda piknikçileri ziyaret etti

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