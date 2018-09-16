Başkan Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarının ardından saat 21.22'de yurda döndü. Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden ayrılan Erdoğan'ın konvoyu Zeytinburnu sahilinde durdu.
Erdoğan Zeytinburnu'nda piknikçileri ziyaret etti
VATANDAŞLARLA ÇAY İÇTİ, SOHBET ETTİ
Erdoğan, aracından inerek sahilde oturan vatandaşların yanına geldi.
Burada yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan, vatandaşların çay ikramını da geri çevirmedi.
FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ, ÇOCUKLARA HEDİYELER VERDİ
Başkan Erdoğan, etrafını saran vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirirken, çocuklara da oyuncak hediye etti.
PİKNİKÇİYE "SİGARAYI BIRAK" UYARISI
Öte yandan piknikçilerden birinin sigara paketini alan Erdoğan, vatandaştan sigarayı bırakmasını istedi.