Erdoğan Zeytinburnu'nda piknikçileri ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'nın Nilüfer İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in kızı Side Bozbey ile Mert Can Gürer'in düğün törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu

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Çin'den Türkiye ile yerli para ile ticarete destek

Çin Hükümeti Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Lı Yüçıng, Türkiye'nin kendi ulusal güvenliği ve istikrarını korumaya yönelik çabalarını desteklediklerini belirtti.