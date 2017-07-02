Erdoğan'a Almanya'dan doğum günü partisi daveti

G-20 zirvesine katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya gitmeye hazırlandığı şu sıralarda Alman makamlarınca Almanya'da yaşayan Türklerle buluşmasına getirilen engeller konuşulurken Frankfurt'ta yaşayan Teyfik Özcan'dan ilginç bir fikir geldi.

"DOĞUM GÜNÜ PARTİME DAVET ETMEK İSTİYORUM"

25 yıldır siyasette de yer alan Almanya doğumlu Özcan, sosyal medya hesabından Almanca paylaştığı mesajda; "Sayın Erdoğan, sizi 7 Temmuz'daki doğum günü partime davet etmek istiyorum. 10 bin arkadaşım ve ben sizi burada görmekten ve bize bir konuşma yapmanızdan çok mutlu oluruz. Bu özel bir davet olduğu için resmi izin almamıza da gerek yok. Aslında Sosyal Demokrat Parti'nin Başkanı Bay Schulz'u da davet edecektim ama kendisi Türk düşmanlarını övmekle çok meşgul. Daveti kabul ederseniz çok mutlu olurum, en demokratik selamlarımla..." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada hızla yayılan davet mesajı; Almanya'da yaşayan Türkler tarafından da sevinçle karşılandı.





"KONSOLOSLUKTA KONUŞABİLİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davete katılıp katılmayacağı henüz bilinmezken; Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği Basın Müşaviri Refik Soğukoğlu'nun Rheinischen Post gazetesine Cumartesi günü yaptığı açıklamada; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türk konsolosluklarında yapacağı olası bir konuşma için Federal Hükümet'ten izin alması gerekmediğini söyledi.

Soğukoğlu, "Bu kararın tamamen Erdoğan'a ait olduğunu" ifade etti.

Sözcü, "Konsolosluk rezidanslarının yasal olarak yabancı devlet alanı statüsünde görülmediğini ancak devletler hukukunun özel koruması altında" olduğunu hatırlattı. Bu nedenle, olası etkinliklere yönelik ev sahibi ülkeden izin alınmasının gerekli olmadığını belirtti.