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Erdoğan'a atamalar soruldu: Her an her şey olabilir

Güney Afrika’ya hareketi öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, Başkanlık sistemindeki yeni atamalarla ilgili 10-15 gün içinde çalışmaların tamamlanacağını söyledi.

Haber Merkezi | 25.07.2018 - 12:41..
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan BRICS zirvesine katılmak için Güney Afrika’ya hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı’ndan açıklama yaptı.

Erdoğan açıklamasında, Başkanlık sistemindeki yeni yapılanmalarla ilgili atamaları değerlendirdi.

Erdoğan'a atamalar soruldu: Her an her şey olabilir

YENİ ATAMALARDA SON DURUM NEDİR?

"Biraz merak etmenizde fayda var. Bak çalışıyoruz. Bütün kurum kuruluşlar ofisler kimleri nereye atayalım bununla ilgili birçok arkadaşlarımızın ismi üzerinde görüş birliğine vardığımız gibi kendileriyle de görüşmek suretiyle de isimler olacaktır.

Fazla uzun sürmez. 10-15 gün içinde bu yapılanmayı tamamlarız.

Bu sistemde bu işin nihai noktası yoktur. Atanmış olan da her an görevden alınabilir.

Biz burada başarıyı öne alıyoruz. Başarılı olmaya mahkumuz. Başarılı olacağız işin olmazsa olmazı budur."

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