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Erdoğan'a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyareti öncesi, Erdoğan'a Balkanlar'da suikast yapılabileceği ihbarları nedeniyle, istihbarat ve güvenlik birimleri harekete geçti.

AA | 19.05.2018 - 22:42..
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Erdoğan'a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı

Makedonya’nın başkenti Üsküp’te yaşayan Türklerden istihbarat birimlerine, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Balkan ülkelerine yapacağı bir ziyaret sırasında suikast girişiminde bulunulabileceği yönünde duyumlar olduğu” ihbarı geldi.

"BİR GRUP TÜRK UYRUKLU KİŞİ, SUİKAST HAZIRLIĞI İÇİNDE"

Batılı haber alma servislerinden de Türk istihbarat birimlerine “Önümüzdeki dönemde Balkanlara gerçekleştireceği bir ziyaret sırasında bir grup Türk uyruklu kişinin Erdoğan’a yönelik suikast hazırlığı içinde olduğu” yönünde bilgi verildi. Farklı kaynaklardan gelen benzer bilgiler üzerine harekete geçen güvenlik birimlerince konuyla ilgili araştırma başlatıldı.

Alınan ihbarlarla ilgili detaylı istihbari çalışmaların sürdüğü, şu anda zaman, gün, lokasyon, planlanan suikast metodu konusunda net bilgiye sahip olunmadığı, istihbarat örgütlerinin, konunun araştırılması sırasında koordinasyon içinde hareket ettiği ve bilgi paylaşımında bulundukları öğrenildi.

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