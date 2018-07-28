taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.585
USD
4,8423
EURO
5,6589
ALTIN
190,51
PETR
74,3600

Erdoğan’a ‘diktatör’ diyen Taylandlı sunucu kovuldu

Tayland’da Digital TV 28 dijital televizyonu, Başkan Erdoğan için ‘diktatör’ nitelendirmesinde bulunan sunucu Phitaphon Eariyakun’u görevden aldı.

Haber Merkezi | 28.07.2018 - 10:42..
  1. Haberler
  2. Dünya

erdoğan

Phitaphon Eariyakun, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in ırkçılık ve ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle Almanya Milli Takımı'nı bırakmasının konu alındığı spor programı sırasında, Başkan Erdoğan için, "1000 odalı saraylar inşa eden, seçimlerde hile yapan ve gazetecilere baskı yapan diktatör" ifadelerini kullandı..

Tayland'da faaliyet gösteren Barış için Müslümanlar Vakfı, sunucunun cezalandırılmasını talep etti.

GÖREVDEN ALINDI

Skandalın patlaması üzerine, Digital TV 28 dijital televizyonunun parçası olduğu Tayland Üçüncü Ulusal Televizyonu medya holdinginin yetkilileri, Eariyakun'u görevinden alarak sunucuyu Türkiye'nin Tayland Büyükelçiliği'ne götürdü.

ELÇİLİK BİNASINDA ÖZÜR DİLEDİ

Eariyakun, kullandığı ifadeden dolayı şahsen Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün'den özür diledi.

Erdoğan’a ‘diktatör’ diyen Taylandlı sunucu kovuldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Haluk Pekşen: CHP genel başkanlığına adayım

Haluk Pekşen: CHP genel başkanlığına adayım

57
Sosyal medyadan zengin oldu; Kylie Jenner

Sosyal medyadan zengin oldu; Kylie Jenner

10
Elektrogitarıyla ezber bozan anne

Elektrogitarıyla ezber bozan anne

66
63 yıl önce İstanbul'dan gittiler yangında can veriler

63 yıl önce İstanbul'dan gittiler yangında can veriler

24
Çağla Şıkel'den samimi açıklamalar

Çağla Şıkel'den samimi açıklamalar

30
Alevlerin arasında kalan Yunan dehşeti kaydetti

Alevlerin arasında kalan Yunan dehşeti kaydetti

16
Kolombiya'daki karteller narkotik köpeğinin peşinde

Kolombiya'daki karteller narkotik köpeğinin peşinde

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM