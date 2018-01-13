Erdoğan'a hediye edilen aslanlar yuvalarına kavuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sudan gezisi sırasında Sudan Devlet Başkanı el-Beşir'in hediye ettiği 2 dişi, 2 erkek aslan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde düzenlenen programla basın mensupları ve ziyaretçilere tanıtıldı.

ASLANLAR GAZİANTEP'TE

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı konuşmada, "Sudan Cumhurbaşkanı'nın Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye ettiği 2 dişi, 2 erkek aslanı, Cumhurbaşkanımız Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne göndermeyi uygun buldu. Biz de onun emanetlerine sahip çıkmak için yoğun bir şekilde çalıştık. Önce arkadaşlarımız Sudan'a gitti. Aslanları kargo uçağıyla direkt olarak Gaziantep'e getirdiler. 2 gün önce aslanlar buraya ulaştı.



Fotoğraf: Arşiv

İSİMLERİ: NİL, SULTAN, SUDAN, SEVAKİN

Onların bakımlarını yaptık, rahatlattık. Lansman için buradayız. Biz onları Reis'in aslanları olarak tanımlıyoruz ama Sayın Cumhurbaşkanımızla dün yaptığımız görüşmede, isimlerini bildirdi. Dişi aslanların isimleri Nil ve Sultan, erkeklerin isimleri ise Sudan ve Sevakin. Orada çok önemli bir ada var."





Aslanların kendilerine emanet olduğunu dile getiren Şahin, Türk halkını yılda 3,5 milyon ziyaretçisi olan hayvanat bahçesine "Reis'in aslanları"nı görmeye davet etti.

"TORUNLARIYLA BİRLİKTE DAVET EDİYORUM"

Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanımızı da torunlarıyla kendisine emanet edilen hediyesine nasıl güzel baktığımızı görmek üzere buraya davet ediyorum." dedi.

Törene; Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Girişlerin ücretsiz olduğu hayvanat bahçesine gelen ziyaretçiler, 13-15 aylık dişi aslanlar ile 12-18 aylık erkek aslanları ilgiyle izledi.