taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.645
USD
3,7479
EURO
4,5728
ALTIN
161,30
PETR
69,7900

Erdoğan'a hediye edilen aslanlar yuvalarına kavuştu

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen 4 aslan, Gaziantep'teki yeni yuvalarına yerleştirildi.

AA | 13.01.2018 - 14:03..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sudan gezisi sırasında Sudan Devlet Başkanı el-Beşir'in hediye ettiği 2 dişi, 2 erkek aslan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde düzenlenen programla basın mensupları ve ziyaretçilere tanıtıldı.

Erdoğan'a hediye edilen aslanlar yuvalarına kavuştu

ASLANLAR GAZİANTEP'TE

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı konuşmada, "Sudan Cumhurbaşkanı'nın Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye ettiği 2 dişi, 2 erkek aslanı, Cumhurbaşkanımız Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne göndermeyi uygun buldu. Biz de onun emanetlerine sahip çıkmak için yoğun bir şekilde çalıştık. Önce arkadaşlarımız Sudan'a gitti. Aslanları kargo uçağıyla direkt olarak Gaziantep'e getirdiler. 2 gün önce aslanlar buraya ulaştı.

Erdoğan'a hediye edilen aslanlar yuvalarına kavuştu


Fotoğraf: Arşiv

İSİMLERİ: NİL, SULTAN, SUDAN, SEVAKİN

Onların bakımlarını yaptık, rahatlattık. Lansman için buradayız. Biz onları Reis'in aslanları olarak tanımlıyoruz ama Sayın Cumhurbaşkanımızla dün yaptığımız görüşmede, isimlerini bildirdi. Dişi aslanların isimleri Nil ve Sultan, erkeklerin isimleri ise Sudan ve Sevakin. Orada çok önemli bir ada var."

Erdoğan'a hediye edilen aslanlar yuvalarına kavuştu


Aslanların kendilerine emanet olduğunu dile getiren Şahin, Türk halkını yılda 3,5 milyon ziyaretçisi olan hayvanat bahçesine "Reis'in aslanları"nı görmeye davet etti.

Erdoğan'a hediye edilen aslanlar yuvalarına kavuştu

"TORUNLARIYLA BİRLİKTE DAVET EDİYORUM"

Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanımızı da torunlarıyla kendisine emanet edilen hediyesine nasıl güzel baktığımızı görmek üzere buraya davet ediyorum." dedi.

Erdoğan'a hediye edilen aslanlar yuvalarına kavuştu

Törene; Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Erdoğan'a hediye edilen aslanlar yuvalarına kavuştu

Girişlerin ücretsiz olduğu hayvanat bahçesine gelen ziyaretçiler, 13-15 aylık dişi aslanlar ile 12-18 aylık erkek aslanları ilgiyle izledi.

Erdoğan'a hediye edilen aslanlar yuvalarına kavuştu

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da çorbacıya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da çorbacıya gitti

129
Seval Aktaş istifa etti

Seval Aktaş istifa etti

164
Asena Atalay'dan gözüyle dalga geçtiği Hayko Cepkin'e özür

Asena Atalay'dan gözüyle dalga geçtiği Hayko Cepkin'e özür

48
İngiltere'de Trump'a öfke dinmiyor

İngiltere'de Trump'a öfke dinmiyor

12
Bakan Çelik darbe gecesi yalnız bırakıldığımızı söyledi

Bakan Çelik darbe gecesi yalnız bırakıldığımızı söyledi

50
Kılıçdaroğlu CHP’de Alevi ağırlık politikasını bitirdi

Kılıçdaroğlu CHP’de Alevi ağırlık politikasını bitirdi

43
ABD İran'ı BM kararlarını ihlal etmekle tehdit etti

ABD İran'ı BM kararlarını ihlal etmekle tehdit etti

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM