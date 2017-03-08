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Erdoğan'a suikast davasında 7 sanık hakim karşısında

FETÖ davasında, aralarında Cumhurbaşkanı'nın eski Başyaveri Albay Yazıcı'nın da bulunduğu 7 sanık mahkeme heyetince dinlenecek.

08.03.2017 - 09:47
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor.

Muğla E Tipi Kapalı Cezaevinde tutulan sanıklar, sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde davanın görüldüğü Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'na getirildi. Binanın bahçesinde araçlardan indirilen sanıklar, jandarmalar eşliğinde salona alındı.

Erdoğan'a suikast davasında 7 sanık hakim karşısında

PROTESTO ETTİLER

Binanın yakınında toplanan çok sayıda kişi, sanıkları protesto etti. Terör örgütü ve örgütü elebaşı Fetullah Gülen aleyhine sloganlar atan vatandaşlar, üzerinde Türkçe ve İngilizce yazılar yer alan dövizler taşıdı.

Erdoğan'a suikast davasında 7 sanık hakim karşısında

37 SANIK DİNLENDİ

FETÖ elebaşı Gülen'in bir numaralı sanık olduğu duruşmada bugüne kadar eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, eski Tuğgeneral Ünsal Coşkun, eski Binbaşı Şükrü Seymen, eski Binbaşı Taner Berber ve Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığının "üs imamı" olarak anılan eski Astsubay Zekeriya Kuzu, eski Özel Kuvvetler Tim Komutanı Yüzbaşı İsmail Yiğit ve helikopter pilotlarının da arasında bulunduğu tutuklu 37 sanık dinlendi.

Erdoğan'a suikast davasında 7 sanık hakim karşısında

ERDOĞAN'IN ESKİ BAŞYAVERİ

Yargılamanın üçüncü haftasında, diğer 7 sanığın da dinlenmesinin ardından ara kararın açıklanması bekleniyor. Savunmasını bugün verecek sanıklar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Başyaveri Albay Ali Yazıcı da bulunuyor.

Erdoğan'a suikast davasında 7 sanık hakim karşısında

Erdoğan'a suikast davasında 7 sanık hakim karşısında

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