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Erdoğan'a suikast davasının iki numaralı ismi yargılanıyor

Şehit annesi, Erdoğan'a suikast ekibini yöneten FETÖ'cü Gökhan Şahin Sönmezateş'e çatışma sırasında şehit olan oğlunu sordu.

20.02.2017 - 17:17
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Erdoğan'a suikast davasının iki numaralı ismi yargılanıyor

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın iki numaralı sanığı Gökhan Şahin Sönmezateş hakim karşısına çıktı.

"BENİM OĞLUMU KİM VURDU?"

Bu sırada, Şehit Nedim Cengiz Eker'in annesi Güzel Eker, Sönmezateş'e "Benim oğlumu kim vurdu? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Ben bir anneyim" sorusunu yöneltti:

Sönmezateş şunları söyledi:

"ÇATIŞMAYA BEN GİRMEDİM"

"Ben annemizin acısını paylaşıyorum, başı sağ olsun. Polisimiz görevini yaparken vuruldu, yiğitti, ben buna çok üzüldüm ancak çatışmanın yaşandığı bölgede değildim. Çatışmaya ben girmedim. Ben havadaydım. Bize verilen çerçevede görevimizi yaptık. Bu arada polisle yaşanan çatışmadan benim haberim de yoktu. Olsaydı kesinlikle bir şekilde diyalog kurarak bu sorunu hallederdim. Cumhurbaşkanı'nın olmadığı bir yerde zaten neyin çatışmasını yapacaktık?"

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