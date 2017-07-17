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Erdoğan'a suikast girişimi davası devam ediyor

FETÖ davaları devam ederken, sanıklar birbirinden ilginç yalanlar söyleyerek, suçlarını inkar ediyor.

17.07.2017 - 18:10
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı davası tekrar görülmeye başlandı.

FETÖ'CÜNÜN ANGELİNA JOLİE SAVUNMASI

Olay yerinde tekrar keşif yapılmasını isteyen Özel Kuvvetler'de görevli Yüzbaşı İsmail Yiğit, ünlü oyuncu Angeline Jolie'nin filmini savunmasına dayanak yaptı.

"Angeline Jolie'nin 'Wanted' filmindeki gibi eğitim almadım. Bizim şehit polislerden Nedip Cengiz Eker'i öldürmemiz için çatıdan ya da balkondan ateş etmemiz lazımdı. Ama hiç yüksek yere çıkmadık. Ayrıca bizim bulunduğumuz yer ile şehit polis memuru arasında yüzde 25 oranında açı farkı var" dedi.

Erdoğan'a suikast girişimi davası devam ediyor

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