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Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar hapiste çürüyecek

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlemek isteyen FETÖ'cüler 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

04.10.2017 - 10:55
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Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar hapiste çürüyecek

-Eski Yarbay Hüseyin Yılmaz beraat etti.

-Davanın 1 numarası FETÖ lideri Gülen, Burkay Karatepe (Suikast timinden yakalanamayan tek darbeci hain.) ve Özcan Karacan'ın (Karacan darbecilerin sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi.) dosyaları ayrıldı.

-Suikast timinin başındaki Gökhan Şahin Sönmezateş de dahil 34 sanığa 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' ın eski yaveri Ali Yazıcı' nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

 

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda görülen duruşmanın yapıldığı bölgede Muğla Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

ÇATILARDA KESKİN NİŞANCILAR VAR

Sanık yakınları ve gazeteciler, kontrol noktalarında aranarak duruşma salonuna alındı. Çevredeki binaların çatılarında keskin nişancı özel harekat polislerinin olduğu görüldü.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DE BÖLGEDE

Duruşma salonu çevresinde 270 polis ile 330 jandarmanın görev yaptığı öğrenildi. Çanakkale, Aydın ve Antalya'dan da takviye çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin kente geldiği bildirildi.

Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar hapiste çürüyecek

BOMBA ARAMASI

Duruşma öncesinde de "Boomer" adlı bomba arama dedektör köpeğiyle salon çevresinde arama yapıldı.

Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar hapiste çürüyecek

"İDAM İSTİYORUZ"

Öte yandan, duruşmayı takip etmek için çok sayıda kişi bölgede toplandı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla kendilerine ayrılan bölümü dolduran vatandaşlar, "İdam istiyoruz" sloganı attı. Bazılarının ellerinde urgan salladığı görüldü.

Erdoğan'a suikast girişimi davasında karar günü GALERİ

Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar hapiste çürüyecek

"REİSİN ARKASINDA MİLLET VAR"

Kalabalık, "İdam isteriz", "Uzun adam eğilmez, milli irade yenilmez", "Tankla, tüfekle gelsen ne yazar, reisin arkasında millet var" yazılı pankartlar taşıdı.

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Muğla İl Başkanı Mücahit Akgün, davanın ilk gününden bu yana idam istediklerini, Türkiye'ye kasdedenlerin cezaevinde yatmasının bile içlerini sızlatacağını vurguladı.

Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar hapiste çürüyecek

"HAİNLERE GEREKEN DERS VERİLMELİ"

Vatandaşlardan Nuray İnan ise vatan hainlerine tepki, demokrasiye sahip çıkmak için duruşma salonuna geldiklerini söyledi. Türk milletine hainlik yapanlara idam istediklerini ifade eden İnan, "Cumhurbaşkanımızın her zaman arkasındayız. Hainlere gereken ders verilmeli." diye konuştu.

Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar hapiste çürüyecek

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