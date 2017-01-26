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Erdoğan'a suikast hazırlığındaki askerlere müebbet hapis istendi

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı'na yönelik soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi.

26.01.2017 - 16:32
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki darbeci askerlerin faaliyetlerin ayrıntılı bir şekilde yer aldığı 138 sayfalık iddianame mahkemeye gönderildi.

SALDIRIYI YÖNETENLERE 3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele yönelik saldırıyı yönettikleri iddia edilen Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Albay Süleyman Yarayan'ın da bulunduğu 29 şüpheliden 28'i hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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