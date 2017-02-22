Erdoğan'a suikast timindeki SAT'çı hakimi kızdırdı

Darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerininin de aralarında bulunduğu 44 tutuklu sanığın yargılanmasına Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmada tutuklu sanıklardan SAT komandosu olan Üsteğmen Ali Sarıbey ifade verdi. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Sarıbey, şunları söyledi:

"TERÖR OPERASYONU SANDIĞIM İÇİN SEVE SEVE GÖREVİ KABUL ETTİM"

"Sabah saatlerinde Haldun Gülmez beri aradı ve tesadüf olmuş gibi gizli bir görev çıktığını ve komutanın benim de katılmamı istediğini söyledi. Ben harbe hazırlık için ölüm makinası olarak yetiştirildim. Ben bir ölüm makinasıyım. Vatan milletim için terör operasyonuna katılmaktan mutluluk duyarım. Seve seve görevi kabul ettim.

MARMARİS'E GELDİĞİMİZİ DİSKO IŞIKLARINDAN ANLADIM

Sönmezateş General, bizlere gelmek istemeyen olup olmadığını sordu. Bende tanımadığım bir grup içerisinde olduğum içini ses çıkarmadım. Ama sonuçta askerim ve görevi kabul ettim. Helikopterde de nereye gittiğimiz söylenmedi. Ben uzun yıllar Aksaz Üssü'nde çalıştığım için Marmaris'e geldiğimizi iniş sırasında disko ışıklarından anladım.

"VIP BİRİSİNİN ALINACAĞINI DÜŞÜNDÜM"

Çiğli'de darbe olduğu öğrendim VIP birisinin alınacağını düşündüm. Cumhurbaşkanı olduğunu bilmiyordum"

HAKİM: VATAN MİLLET DİYENLERİN NE YAPTIĞINI GÖRDÜK

Ali Sarıbey, yakalandıktan sonra poliste işkence gördüğünü ileri sürdüğü sırada Mahkeme Başkanı Melihşah Baştoğ, araya girip, "Bu bizim konumuz değil, savcılığa suç duyurusunda bulunun" dedi. Ali Sarıbey'in bunun üzerine savunma hakkının elinden alınmamasını isteyip, vatan, millet için hizmet yaptıklarını anlattığı sırada sözünü kesen Mahkeme Başkanı, "Vatan millet diyenlerin ne yaptığını hep birlikte gördük" dedi.



