Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum'a katıldı.

"SOMALİ'YE NİYE UÇUYORSUNUZ"

Programın moderatörü Fatih Er'in, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'ya da "Somali'ye niye uçuyorsunuz ki, para mı kazanıyorsunuz?" şeklinde soru sorulduğunu hatırlatması üzerine Erdoğan'ın, "İyi iyi, bayağı para kazanıyorlar." demesi salondakiler tarafından alkışlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum'a katılanlara şükranlarını sunduğunu, yapılan işin isabetli olduğunu ve emeği geçenlere de teşekkür ettiğini belirtti.

Erdoğan'a THY neden Somali'ye uçuyor sorusu VİDEO