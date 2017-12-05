Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında taşeron işçiler konusunda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan “Yaklaşık 900 bin çalışanlarımızı ilgilendiren, taşeron işçilerimizle ilgili düzenlemeye değinmek istiyorum. Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerdeki 400 bin işçimiz, çalıştıkları yerlerdeki iktisadi teşebbüslerinde istihdam edilecekler.

"KOMİSYONLAR TAŞERONLAR ORTADAN KALKIYOR"

23 bin mevsimlik işçilerin halen en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri de 9 ay 29 gün’e kadar çıkartılabilecek. Yine kamuda 4C statüsünde çalışan kardeşlerimiz de 4B kadrosuna alınıyor. Böylece kamuoyumuzda uzun zamandır tartışılan bu meseleyi çözmüş oluyoruz. Bu arada komisyonlar, taşeronlar ortadan kalkıyor. Belediyelerde de iktisadi teşekküllerinin görevlisi olarak devam ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taşeron işçilere müjde VİDEO