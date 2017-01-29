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Erdoğan'dan 15 Temmuz gazisinin ailesine ziyaret

FETÖ darbe girişimi sırasında başından yaralanan ve hastanede tedavi gören gazi Mehmet Yaman'ın ailesini ziyaret etti.

29.01.2017 - 19:47
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Burada yaklaşık bir buçuk saat kalan Erdoğan, Yaman'ın eşini ve iki çocuğunu ziyaret ederek, dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

MUHTARIN KIZININ NİŞANINA KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada, Yaman ile aynı apartmanda oturan İnkılap Mahallesi Muhtarı Mahir Su'nun kızı Arzu Su ve Mesut Uçar'ın nişan merasimine de katılarak, çiftin nişan yüzüklerini taktı.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Ziyarette Erdoğan'a, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da eşlik etti. Sokağı dolduran vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, bir süre vatandaşlarla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan'dan 15 Temmuz gazisinin ailesine ziyaret

Erdoğan'dan 15 Temmuz gazisinin ailesine ziyaret

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