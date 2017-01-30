Erdoğan'dan 15 Temmuz gazisinin ailesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Ümraniye İnkılap Mahallesi Uslu Sokak'ta oturan gazi Yaman'ın evine geldi.

KARNE KONTROLÜ

Burada yaklaşık bir buçuk saat kalan Erdoğan, Yaman'ın eşini ve iki çocuğunu ziyaret ederek, dua edip Kur'an-ı Kerim okudu, karne kontrolü yaptı.

NİŞAN YÜZÜKLERİNİ TAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada, Yaman ile aynı apartmanda oturan İnkılap Mahallesi Muhtarı Mahir Su'nun kızı Arzu Su ve Mesut Uçar'ın nişan merasimine de katılarak, çiftin nişan yüzüklerini taktı.

ERDOĞAN'A SEVGİ GÖSTERİSİ

Ziyarette Erdoğan'a, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da eşlik etti. Erdoğan, Yaman'ın evinde yaklaşık bir buçuk saat kaldıktan sonra ayrıldı.

Sokağı dolduran vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

Erdoğan, bir süre vatandaşlarla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.