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Erdoğan'dan Abdullah Gül ve Arınç'a tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl olur da Bay Kemal'in kayığına binersiniz?" dedi.

Haber Merkezi | 30.12.2017 - 14:04..
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Erdoğan'dan Abdullah Gül ve Arınç'a tepki

Abdullah Gül, CHP ve HDP  gidi, sivillere ceza muafiyeti veren KHK'nın yeniden düzenlenmesini istedi.  Bülent Arınç da bunu destekledi.

"HUSUMET KERVANINA DAVA ARKADAŞLARIMIZ DA KATILDI YAZIKLAR OLSUN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül'ün tepkisini ve Arınç'ın desteğini  Kastamonu'daki AK Parti toplantısında değerlendirdi: "Bizi şaşırtan, bu husumet kervanına bizim dava arkadaşlarımızdan bazılarının katılması. Yazıklar olsun.

Erdoğan'dan Abdullah Gül ve Arınç'a tepki ViDEO

"NASIL OLUR DA BAY KEMAL'İN KAYIĞINA BİNERSİNİZ"

16 Nisan'da da bugün bu kampanyaya katılanlar 'Evet' demedi. Biz bir yolda aynı dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl oluyor da bir anda, affedersiniz Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz? Özellikle CHP'nin bazı milletvekilleri her türlü terbiye ve haysiyet sınırını aşan cümlelerle güya hükümete ama aslında millete hakaret etmeye başladı. Hele Muğla Milletvekili var ki, terbiyesiz, ahlaksız ifadelerle benim milletime saldırmıştır."

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