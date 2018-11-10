ABD'nin, terör örgütü PKK'nın elebaşları Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan için koyduğu para ödülü hakkında Türk siyasetinden art arda temkinli açıklamalar yapıldı.

AKILLARDA SORU İŞARETLERİ VAR

Terör örgütü PKK'nın en büyük destekçilerinden olan Amerika Birleşik Devletleri'nin bu hamlesi akıllara soru işaretlerini getirdi. Öyle ki ABD'nin PKK'lı teröristleri açıkladığı sitede çekilen fotoğraflar bile Amerika vizesi için istenen biometrik fotoğrafların neredeyse aynısı.

"ARKA PLANDA TERÖRİSTLERLE İŞ TUTUYORLAR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada "Arka planda teröristlerle iş tuttuklarını çok iyi biliyoruz." dedi.

Erdoğan'dan ABD'ye: Arka planda teröristlerle iş tutuyor VİDEO

TRUMP'LA YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK

Bugün Paris’e gidecek olan Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşecek. Rahip Brunson krizinin ardından başlayan normalleşme sürecindeki ilk görüşmede Erdoğan’ın çantasında PKK elebaşlarına konulan para ödülü, FETÖ, Kaşıkçı cinayeti gibi sekiz dosya olacak.

"KENDİLERİNCE BİZİ KANDIRACAKLARINI SANIYOR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Görünürde Kandil'deki PKK'yı terör örgütü ilan edip ödül koyanların arka planda aynı teröristlerle nasıl iş tuttuklarını çok iyi biliyoruz. Aynı örgütün Suriye'deki mensuplarıyla kol kola girip devriye gezerken Irak'taki elebaşlarını hedef gösterenler kendilerince bizi kandıracaklarını sanıyor. Deşifre olmuş oyun başarısızlığa mahkumdur. Biz bu oyunu çözdük. Bize kurulan tuzakların sahiplerinin başlarına geçirip yolumuza devam edeceğiz."