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Erdoğan'dan ABD'ye bayrakları indirin uyarısı

Afrin harekatının her an başlayabileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı, Amerika'nın terör kamplarındaki bayraklarını indirmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 15.01.2018 - 14:23..
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Erdoğan'dan ABD'ye bayrakları indirin uyarısı

erdıpabü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yaptığı konuşmada terör örgütleri üzerinden Amerika'ya çok sert mesajlar gönderdi.

AMERİKAN BAYRAKLARINI İNDİRİN

Bölgedeki teröristleri "Kalleşler ordusu" olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı, Amerika'nın terör kamplarındaki bayraklarını indirmesi konusunda uyardı.

"BİZ SİZE TESLİM ETMEK ZORUNDA KALMAYALIM"

Erdoğan, "Terör örgütünün üslerinde bayrakları kendiniz indirin ki, biz size teslim etmek zorunda kalmayalım. TSK en kısa sürede Afrin ve Münbiç meselesini Allah'ın izniyle halledecektir. Harekat her an başlayabilir." diye konuştu.

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