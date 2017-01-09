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Erdoğan'dan ABD'ye: Dost demeye dilim varmıyor

Erdoğan, ABD'deki North American Üniversitesine rektör olan FETÖ firarisi Fatih Üniversitesi Eski Rektörü Şerif Ali Tekalan hakkında konuştu

Haber Merkezi | 09.01.2017 - 15:22
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Erdoğan'dan ABD'ye: Dost demeye dilim varmıyor

DOST DEMEYE DİLİM VARMIYOR

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Erdoğan, "Darbeciler, FETÖ üyeleri, eli kanlı katiller kimi Avrupa ülkelerinde mağdur gibi karşılanmak, kol kanat gerilmektedir. FETÖ'cü ve PKK'lı teröristlere altın tepside bunlar sunuluyor. Dost demeye dilim varmıyor ama en azından müttefik bildiğimiz bu ülkeler için üzülüyoruz. Ülkemizde kara listede olup kaçan FETÖ mensubu ABD'de bir üniversitede rektör olarak atanabiliyor. Bu ne menem iştir. Avrupa değerlerinin ayaklar altına alınmasını kabullenemiyorum." dedi.

Erdoğan'dan ABD'ye: Dost demeye dilim varmıyor VİDEO

FETÖ firarisi Tekalan ABD'de rektör oldu

Erdoğan'dan ABD'ye: Dost demeye dilim varmıyor

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