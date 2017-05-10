Erdoğan'dan ABD'ye: Yanlıştan dönün

YPG'ye ağır silahlar gönderilmesi öngörülen kararı onaylayan ABD'ye Erdoğan'dan tepki geldi.

"TEMENNİM YANLIŞTAN DÖNÜLMESİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "DEAŞ terör örgütüyle mücadele bir başka terör örgütü ile yürütülmemelidir. Müttefiklerimizin terör örgütüyle değil bizim yanımızda yer alacağını bilmek istiyoruz. Alınan kararla ilgili endişelerimizi 16 Mayıs'ta Başkan Trump'a ileteceğim. Temenni ederim ki yanlıştan bir an önce dönülür." dedi.

3 MİLYON SURİYELİYE KAPIYI AÇAN BİZ OLDUK

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"3 milyon Suriyeliye kapısını açan Türkiye oldu. 25 milyar doların üzerinde orada yardım, gerek konteyner gerek çadır kent kurmak suretiyle orada yatırım sayılabilecek adımlar attık.

Bunun yanında terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması gerektiğini, iyi terörist, kötü terörist böyle bir ayrıma gidilemeyeceğini ortaya koymaya çalıştık.

DEAŞ'LA MÜCADELE TERÖR ÖRGÜTLERİYLE YÜRÜTÜLMEMELİ

DEAŞ terörüyle mücadelede tavrımız bugün de aynıdır hangi gerekçeyle olursa olsun, DEAŞ ile mücadele, bir başka terör örgütüyle yürütülmemelidir. Böyle bir adım, Suriye’nin ve bölgenin geleceğini tehlikeye sokacaktır.

"SURİYE'DE NELER OLDUĞUNU ONLAR BİLMİYOR"

Suriye’de ne oluyor, Irak’ta ne oluyor, onlar bilmiyor, ama biz bunu yaşıyoruz. Bugüne kadar şehitlerimiz oldu. Onların tüm ailelerini güvenlik altına almak için bu mücadeleyi veren biziz. Temenni ediyorum ki yanlışta bir an önce dönülür."



Erdoğan'dan ABD'ye ağır silah tepkisi VİDEO



