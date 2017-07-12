Erdoğan'dan AB'ye rest: Vaktimizi boşa harcamayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuştu. Zenab Badawi'nin soruları yanıtlayan Erdoğan, AB'ye rest çekerek "AB Türkiye'nin vaktini çalıyor, üyeliğe kabul etmeyeceğini söylerse rahatlatıcı olur" dedi.

"B VE C PLANLARIMIZI BAŞLATIRIZ"

Erdoğan "Biz sözlerimizde sadık olduk. Eğer AB açık bir şekilde Türkiye'yi kabul edemeyeceğiz diyorsa bu bizim için rahatlatıcı olacaktır. B ve C planlarımızı başlatırız" ifadelerini kullandı.

"ZAMANIMIZI BOŞA HARCIYOR"

Başbakanlığının ilk döneminde Türkiye'nin Avrupa Birliği liderler zirvelerinde sessiz devrim gerçekleştirmiş bir ülke olarak tanımlandığını söyleyen Erdoğan, "Şimdi aynı AB yalnızca bizi liderler zirvesine davet etmemekle kalmıyor, zamanımızı da boşa harcıyor. Şimdi durum bu" dedi.

"TÜRKLERİN ÇOĞU AB'YE GİRMEK İSTEMİYOR"

Erdoğan, Türklerin çoğunluğunun ‘AB'ye girmek istemediğini', AB'nin Türkiye'ye karşı tavrının samimiyetsiz olduğunu düşündüğünü kaydetti.

Tamamı 14 Temmuz'da BBC World News'de yayınlanacak söyleşide Erdoğan, "Tüm bunlara rağmen, biz kısa bir süre daha AB ile samimi olmaya devam edeceğiz. Bunun bize ne getireceğini göreceğiz" dedi.

"TUTUKLU GAZETECİLERİN SADECE İKİSİNİN BASIN KARTI VAR"

Erdoğan tutuklu gazetecilere ilişkin soruya karşılık tutuklu olan 150 basın mensubunun sadece ikisinin sarı basın kartı olduğunu belirtti, "Lütfen dünyayı bu yalanlarla kandırmayalım" dedi.