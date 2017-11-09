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Erdoğan'dan AK Partili milletvekillerine mesajlar

Vekiller not defterlerine şunları yazdı: Liseye geçiş sistemi iyi anlatılmalı. İstifa eden başkanları dışlamak yok. Cam filmi yanlıştı.

09.11.2017 - 17:05
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Erdoğan'dan AK Partili milletvekillerine mesajlar

Erdoğan'dan AK Partili milletvekillerine mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki buluşmada gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Ayrıca toplantıda 14 milletvekili söz aldı, sorunlarını ve taleplerini anlattı.

YENİ SİSTEMİ İYİ ANLATIN

Erdoğan milletvekillerinden liseye geçişte yeni sistemin halka iyi anlatılmasını istedi.

DERSANELERE İZİN YOK

Ayrıca yeni dönemde dersane ve etüt merkezlerinin yeniden canlanmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

İSTİFA EDEN BAŞKANLAR

Erdoğan, vekillere "istifa eden başkanları dışlamayın" talimatı verdi.

TEPKİ TOPLAYAN CAM FİLMİ KONUSU

Cumhurbaşkanı, araçlarda cam filminin yasaklanması ve cezalandırılmasına ilişkin, "Yasak yanlış, mağduriyet yaratılmasın." dedi.

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