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Erdoğan'dan AK Parti'ye dava mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerden sonra grup toplantısında AK Parti'ye seslendi: "Bu imtihanı başarı ile vermemiz lazım."

Haber Merkezi | 07.07.2018 - 12:17..
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Erdoğan'dan AK Parti'ye dava mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemle birlikte AK Parti milletvekillerine seslenerek daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

Erdoğan'dan AK Parti'ye dava mesajı

Erdoğan'ın uyarıları madde madde şöyle:

"KİMSEYE TEPEDEN BAKAMAYIZ"

-Biz tevazuyu kendisine ilke edinmiş insan topluluğuyuz. Kimseye tepeden bakamayız. Bu anlayışı kabul etmeyeceğiz.

"BİZDEN ÖNCEKİLER NASIL YERLE YEKSAN OLDUYSA..."

-Bir davanın mensupları olarak yolumuza devam edeceğiz. Arkadaşlar bu hareketin için ben olmaz biz olur. Aksi takdirde bizden öncekiler nasıl yerle yeksan olduğuysa biz de yerle yeksan oluruz.

"50 MİLYONDA 26 MİLYON BİZE GÜVEN AŞILADI"

-Şu anda az önce rakamları da size verdim. 26 milyon insan bize güven aşıladı. 50 milyon oyun içinde 26 milyon. Bu imtihanı başarı ile vermemiz lazım.

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