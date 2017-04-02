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Erdoğan'dan Akçatepe ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 79 yaşında hayatını kaybeden sinema ve tiyatro sanatçısı Halit Akçatepe'nin ailesini telefonla aradı.

02.04.2017 - 21:16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 79 yaşında hayatını kaybeden sinema ve tiyatro sanatçısı Halit Akçatepe'nin ailesini telefonla arayarak taziye dileğinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI'NDAN AKÇATEPE AİLESİNE TAZİYE

Türk sanat dünyasından bir yıldızın daha kaymasından derin üzüntü duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akçatepe'nin geride bıraktığı eserleriyle gelecek kuşaklar tarafından da hayırla anılacağını belirtti.

Erdoğan, Ebru Akçatepe'nin kardeşleri Itır ve Günsu Akçatepe başta olmak üzere, tüm aileye başsağlığı dilediği görüşme vesilesiyle, merhum sanatçıya bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz etti.

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