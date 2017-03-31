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Erdoğan'dan Akçatepe için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sinema ve tiyatro sanatçısı Halit Akçatepe'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

31.03.2017 - 18:21
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Erdoğan, yayımladığı başsağlığı mesajında, Türk sinema ve tiyatrosunun saygıdeğer isimlerinden Halit Akçatepe'nin vefatını derin bir teessürle öğrendiğini belirtti.

ERDOĞAN'DAN AKÇATEPE'YE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Canlandırdığı karakterler ve sanatçı kişiliği ile her yaştan vatandaşımızın sevgisini kazanmış olan usta oyuncu Halit Akçatepe, her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir. Merhum Halit Akçatepe’ye Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesine yer verdi.

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