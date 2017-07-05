Erdoğan'dan Almanya'ya tepki

Cuma günü G20 Zirvesi için Hamburg'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da yaşayan Türklere hitaben bir konuşma yapma talebi reddedilmişti.

Konuyla ilgili Alman Die Zeit gazetesine konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Almanya konuşmama izin vermeyerek intihar ediyor" dedi.

"MERKEL'LE PROBLEMİM YOK"

Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bir problemi olmadığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin ve Ankara'nın birbirine ihtiyacı olduğunu da vurguladı.

"FETÖ'CÜLERİ VERİN"

Berlin yönetiminin FETÖ'cüleri iade etmesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aksi halde Almanya'nın teröristleri koruyan bir ülke olarak görüneceğini belirtti.

ERDOĞAN VE MERKEL'DEN İKİLİ GÖRÜŞME

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü, Cuma günü Hamburg'da başlayacak olan G20 zirvesinde Merkel ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında ikili bir görüşme yapılacağını açıkladı.