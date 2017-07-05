taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.980
USD
3,5954
EURO
4,0734
ALTIN
140,92
PETR
49,2200

Erdoğan'dan Almanya'ya tepki

Almanya basınına konuşan Erdoğan, "Almanya, benim konuşmama izin vermeyerek intihar ediyor" dedi.

05.07.2017 - 16:12
  1. Haberler
  2. Gündem
Erdoğan'dan Almanya'ya tepki

13

Cuma günü G20 Zirvesi için Hamburg'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da yaşayan Türklere hitaben bir konuşma yapma talebi reddedilmişti.

Konuyla ilgili Alman Die Zeit gazetesine konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Almanya konuşmama izin vermeyerek intihar ediyor" dedi.

"MERKEL'LE PROBLEMİM YOK"

Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bir problemi olmadığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin ve Ankara'nın birbirine ihtiyacı olduğunu da vurguladı.

"FETÖ'CÜLERİ VERİN"

Berlin yönetiminin FETÖ'cüleri iade etmesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aksi halde Almanya'nın teröristleri koruyan bir ülke olarak görüneceğini belirtti.

ERDOĞAN VE MERKEL'DEN İKİLİ GÖRÜŞME

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü, Cuma günü Hamburg'da başlayacak olan G20 zirvesinde Merkel ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında ikili bir görüşme yapılacağını açıkladı.

İlginizi Çekebilir
MHP'li Çetin: Atatürk'ün partisinin devamı MHP'dir
Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, MHP'nin Atatürk'ün partisinin devamı olduğunu söyleyerek CHP'yi yolundan sapmakla eleştirdi.
Mahir Ünal CHP'nin Don Kişot sendromu yaşadığını söyledi
Mahir Ünal, CHP'nin seçilmiş hükümetin meşruiyetini sorgulamasını "Don Kişot sendromu" olarak yorumladı.
Merkel ile Erdoğan G20'de görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamburg'ta yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'ya gidecek.
CHP'nin konvoyuna saldıracak DEAŞ'lılar yakalandı
Kayseri Valisi CHP'nin Adalet Yürüyüşü konvoyuna saldırı istihbaratı sonucu DEAŞ'lıların yakalandığını açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
739 emniyet personeli görevine iade edildi

739 emniyet personeli görevine iade edildi

81
ABD ve Güney Kore'de füze atış tatbikatı

ABD ve Güney Kore'de füze atış tatbikatı

34
Wesley Sneijder İstanbul'a geldi

Wesley Sneijder İstanbul'a geldi

69
Abdullah Gül şehit Erol Olçok'un kabrinde

Abdullah Gül şehit Erol Olçok'un kabrinde

133
Chloe Loughnan'ın bikinisiyle dikkat çekti

Chloe Loughnan'ın bikinisiyle dikkat çekti

108
Doğu Perinçek Adalet Yürüyüşü'nü eleştirdi

Doğu Perinçek Adalet Yürüyüşü'nü eleştirdi

212
Türkler Mikonos'u birbirine kattı

Türkler Mikonos'u birbirine kattı

157
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM