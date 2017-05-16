Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan; Meltem Hocaoğlu, Dilara Bozan, Metin Aydın, Kaan Türker Ayar, Aleyna Özkan, Ekaterina Avramova, Kayra Sait ile Yüzme Milli Takımı'ndan Sezin Eligül, Selen Özbilen, Esra Kübra Kaçmaz ve Gizem Bozkurt'a tebrik telgrafı gönderdi.

35'İ ALTIN 92 MADALYA İLE TÜRKİYE ZİRVEDE

4. İslami Dayanışma Oyunları'nın üçüncü gününün ardından Türkiye, 35 altın, 31 gümüş ve 26 bronz olmak üzere toplam 92 madalyayla birinci sıraya çıktı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan üçüncü gün finalleri sonunda 92 madalyayla ilk sırada yer alan millileri, ev sahibi Azerbaycan 33 altın, 23 gümüş ve 12 bronz olmak üzere 68 madalyayla takip etti.