taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.054
USD
3,5403
EURO
3,9032
ALTIN
140,58
PETR
51,8400

Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan, Bakü'de düzenlenen 4'üncü İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

16.05.2017 - 10:45
  1. Haberler
  2. Spor

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan; Meltem Hocaoğlu, Dilara Bozan, Metin Aydın, Kaan Türker Ayar, Aleyna Özkan, Ekaterina Avramova, Kayra Sait ile Yüzme Milli Takımı'ndan Sezin Eligül, Selen Özbilen, Esra Kübra Kaçmaz ve Gizem Bozkurt'a tebrik telgrafı gönderdi.

Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik

35'İ ALTIN 92 MADALYA İLE TÜRKİYE ZİRVEDE

4. İslami Dayanışma Oyunları'nın üçüncü gününün ardından Türkiye, 35 altın, 31 gümüş ve 26 bronz olmak üzere toplam 92 madalyayla birinci sıraya çıktı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan üçüncü gün finalleri sonunda 92 madalyayla ilk sırada yer alan millileri, ev sahibi Azerbaycan 33 altın, 23 gümüş ve 12 bronz olmak üzere 68 madalyayla takip etti.

Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik

Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik

Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik

Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik

Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik

Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik

Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik

Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik

Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik

Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik

Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik

Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik

Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik

Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik

Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik

Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İBB'nin dergisinde Erdoğan'ı hedef alan fotoğraf

İBB'nin dergisinde Erdoğan'ı hedef alan fotoğraf

161
Elif Şafak Türkiye'yi şikayet etti

Elif Şafak Türkiye'yi şikayet etti

313
Washington'da Cumhurbaşkanı Erdoğan hareketliliği

Washington'da Cumhurbaşkanı Erdoğan hareketliliği

67
Ruhani İran'ın yerli otomobilini test etti

Ruhani İran'ın yerli otomobilini test etti

158
Financial Times'ın Erdoğan-Trump analizi

Financial Times'ın Erdoğan-Trump analizi

41
Muharrem İnce yeni bir Ekmeleddin vakasından korkuyor

Muharrem İnce yeni bir Ekmeleddin vakasından korkuyor

47
FETÖ'den ABD'de Türkiye aleyhine mektup

FETÖ'den ABD'de Türkiye aleyhine mektup

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM