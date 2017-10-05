Erdoğan'dan belediye başkanlarına uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin AK Parti'de bazı belediye başkanlarının istifa edeceği iddialarına ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan burada AK Parti'deki yeni dönemin de sinyalini vermiş oldu.

AK Parti'nin rutin, alışılmış bir parti olmadığına dikkat çeken Erdoğan, davalarına gönül vermiş olanların gerektiğinde istifa edebileceğini söyledi:

"İSTİFA AMACIYLA DEĞİL, MAKAMI BOŞALTMAK İÇİN..."

"Biz, rutin, alışılmış, sıradan bir siyasi parti değiliz. Bizim siyasi partimiz, aynı zamanda bir davadır. Bu davaya inanmış olanlar, bu davaya gönül vermiş olanlar, gerektiğinde genel merkeze gelir istifasını teklif eder, ondan sonra da bir başka arkadaşla yola devam edilebilir. Zaten istifa eden de, partiden istifa amacıyla değil, bulunduğu makamı boşaltmak için o tür bir adım atar. Tabii bunları farklı yere çekme gayretine girenler de oluyor.

"GÖREVDEN ALMA YÖNTEMİNİ KULLANMAK İSTEMİYORUZ"

Partideki görevleri, partinin üst yönetimi, gerektiğinde istifasını istemeden de alabilir. Belediyelerdeki durum tabii ki farklı. Onun iki yöntemi vardır: Partiden ihraç veya görevi ihmal veya kötüye kullanmaktan dolayı yapılabilir. Tabii ki biz bu yolları denemek istemiyoruz. Eğer hakikaten illerde ilçelerde bu tür sıkıntılar varsa, teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcımız çağırır görüşür kendileriyle; iyi niyet içerisinde mesele çözülür. Ama olay belediye olduğu zaman farklı. Ama orada da görüşmek suretiyle gelinen nokta budur denilebilir; ilgili başkana, istifa suretiyle o makamı boşaltmanın kendisini de bizi de sıkıntıya düşürmeyeceği anlatılabilir.

"PARTİNİN ŞEREFİ HERKESİN ŞEREFİNİN ÖNÜNDEDİR"

Kaldı ki istifa ya da görevden ayrılma, bu davada bir sorun olarak görülmemelidir. Nitekim, birçok arkadaşımız daha önce birçok görevlerini bırakmışlar, sonra başka görevler almışlardır. Ama dava olarak görmez de, hasbi değil hesabi davranırsan; ‘Benim şanım var şerefim var’ dersen, kusura bakma ama, partinin şerefi herkesin şerefinin şanının çok daha önündedir.

"MAKAMA GETİRİLİRKEN İYİ..."

Bir makama getirilirken her şey iyi güzel, ama benim metal yorgunluğu olarak dediğim durumlarda makamı boşaltılmasının istenilmesi niye yadırganıyor?"