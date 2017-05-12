Erdoğan'dan Brüksel Belediye Başkanı'na: İşine bak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'in Belediye Başkanı, 24-25 Mayıs'ta burada yapılacak NATO Zirvesi'ne katılmayı planlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklamasında, "Brüksel topraklarında Erdoğan'a destek mahiyetindeki hiçbir eyleme ve toplanmaya izin verilmeyecek" şeklinde açıklamada bulunmuştu.

"ZİRVEYE GİDİYORUM, ZIRVAYA DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Erdoğan yandaşlarının gösteri yapmasına izin vermeyeceğiz" diyen belediye başkanına, "Brüksel belediye başkanı kendi işine baksın. Brüksel sokaklarını nasıl temizleyeceğini düşünsün. Bu konuda Belçika'nın NATO temsilcileri konuşsun. Ben NATO'daki yapılacak bir zirveye katılacağım. Ha Belçikalı yetkililerin gücü yetiyorsa beni zirveye almasınlar. Ben zirveye gidiyorum, zırvaya değil. NATO ne için var? Bunları konuşacağız. NATO terörle mücadelede yer almayacaksa neden var?" şeklinde cevap verdi.