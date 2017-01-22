Erdoğan'dan Cavcav'a taziye telefonu

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gençlerbirliği Kulübü Başkanının vefat haberini almasının ardından bugün İstanbul-Darüsselam yolculuğu esnasında merhumun oğlu Murat Cavcav’ı telefonla aradığını belirtti.

CUMHURBAŞKANI'NDAN TAZİYE

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Cavcav’ın vefatından müteessir olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhuma Allah’tan rahmet dileğinde bulunduğu görüşmede aileye de taziyelerini iletti.

BAŞBAKAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Başbakan Binali Yıldırım, hayatını kaybeden Türk sporunun duayen ismi İlhan Cavcav için başsağlığı mesajı yayımladı.

BAHÇELİ'DEN TAZİYE MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı sebebiyle taziye mesajı yayımladı.