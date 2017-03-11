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Erdoğan'dan Çavuşoğlu'na Hollanda engeline ilk yorum

Cumhurbaşkanı, "Hollanda bir sıçrarsın iki sıçrarsın oradaki vatandaşlarımız sizin tezgahınızı 16 Nisan'da bozacak" dedi.

11.03.2017 - 14:10
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Erdoğan'dan Çavuşoğlu'na Hollanda engeline ilk yorum

İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağını iptal etmesine tepki gösterdi:

"HOLLANDA BİR SIÇRARSIN, İKİ SIÇRARSIN AMA BİLESİN Kİ.."

"Dışişleri Bakanımız Hollanda'da vatandaşlarımızla buluşma programına gidecekken kendisine 'uçuşa yasak' haberi geldi. Düşünün, Türkiye'nin Dışişleri Bakanı vatandaşlarıyla buluşmak için Hollanda'ya gidecek, Hollanda 'uçuşa yasak' notasını geçiyor. Hollanda, bir sıçrarsın, iki sıçrarsın ama bilesin ki oradaki benim vatandaşlarım sizin tezgahınızı bozacaklar 16 Nisan'da.

"16 NİSAN'DAN SONRA BİZLER UYGULAMAMIZI BAŞLATACAĞIZ, SABIRLIYIZ"

İstediğiniz kadar baskı yapın, istediğiniz kadar teröristleri ülkenizde besleyin, büyütün, bunların hepsi size ters olarak dönecek ve bunlara yönelik şüphesiz ki 16 Nisan'dan sonra bizler uygulamalarımızı başlatacağız. Bizler sabırlıyız"

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