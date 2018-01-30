Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yürütülen operasyonun amacını tekrar hatırlatırken ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un dünkü "ABD askerlerinin Menbiç'ten çekilmeyeceği" yönündeki açıklamasını da cevaplamış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK"

"Allah biliyor ki, bizim niyetimiz halistir. Biz kendi ülkemizin ve milletimizin huzuru, refahı için değil, aynı zamanda komşularımızdan başlayarak, tüm kardeşlerimizin, dostlarımızın, mağdurların esenliği için bu mücadeleyi veriyoruz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok.

Erdoğan'dan CENTCOM'a cevap VİDEO

"3 BUÇUK MİLYON SURİYELİ EVİNE GÜVENLE DÖNENE KADAR DURMAK YOK"

Bıçak kemiğe dayanana kadar sabretmemizin nedeni 6-7 yıldır bu oldu. Bu noktadan sonra artık gözümüz kimseyi görmez. Sınırlarımızdaki terör tehdidi tamamen ortadan kalkana, halen ülkemizde bulunan üç buçuk milyona yakın Suriyeli kardeşlerimiz kendi evlerine güven içinde dönene kadar durmayacağız. Teröristlerin bulundukları yerleri boşaltıp boşaltmamak orada bulunanların bileceği iştir.

"YANLARINDA KİM OLDUĞUNA BAKMAYIZ"

Biz öyle alavere dalavereyle değil, açıkça ilan ettiğimiz şekilde, yanlarında kimin olup olmadığına bakmaksızın teröristlerin üzerine gitmeye devam edeceğiz."

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