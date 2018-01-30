taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
120.334
USD
3,7773
EURO
4,6917
ALTIN
163,40
PETR
69,3100

Erdoğan'dan CENTCOM'a cevap

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasında CENTCOM'dan dün yapılan açıklamaya yanıt verdi.

Haber Merkezi | 30.01.2018 - 13:03..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Erdoğan'dan CENTCOM'a cevap

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yürütülen operasyonun amacını tekrar hatırlatırken ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un dünkü "ABD askerlerinin Menbiç'ten çekilmeyeceği" yönündeki açıklamasını da cevaplamış oldu.

Erdoğan'dan CENTCOM'a cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK"

"Allah biliyor ki, bizim niyetimiz halistir. Biz kendi ülkemizin ve milletimizin huzuru, refahı için değil, aynı zamanda komşularımızdan başlayarak, tüm kardeşlerimizin, dostlarımızın, mağdurların esenliği için bu mücadeleyi veriyoruz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok.

Erdoğan'dan CENTCOM'a cevap VİDEO

"3 BUÇUK MİLYON SURİYELİ EVİNE GÜVENLE DÖNENE KADAR DURMAK YOK"

Bıçak kemiğe dayanana kadar sabretmemizin nedeni 6-7 yıldır bu oldu. Bu noktadan sonra artık gözümüz kimseyi görmez. Sınırlarımızdaki terör tehdidi tamamen ortadan kalkana, halen ülkemizde bulunan üç buçuk milyona yakın Suriyeli kardeşlerimiz kendi evlerine güven içinde dönene kadar durmayacağız. Teröristlerin bulundukları yerleri boşaltıp boşaltmamak orada bulunanların bileceği iştir.

"YANLARINDA KİM OLDUĞUNA BAKMAYIZ"

Biz öyle alavere dalavereyle değil, açıkça ilan ettiğimiz şekilde, yanlarında kimin olup olmadığına bakmaksızın teröristlerin üzerine gitmeye devam edeceğiz."

ABD'li General Münbiç'ten çekilmeyeceklerini açıkladı

Erdoğan'dan CENTCOM'a cevap

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Furkan Vakfı’na operasyon

Furkan Vakfı’na operasyon

381
ABD askerlerinin spor uygulaması üslerini deşifre etti

ABD askerlerinin spor uygulaması üslerini deşifre etti

26
NYT'nin yazdığı YPG'nin kahramanlık hikayesi yalan çıktı

NYT'nin yazdığı YPG'nin kahramanlık hikayesi yalan çıktı

39
CHP'li Atıcı: Bizim tek rakibimiz HDP

CHP'li Atıcı: Bizim tek rakibimiz HDP

256
Afrin'de öldürülen teröristleri gömdüler

Afrin'de öldürülen teröristleri gömdüler

147
CHP'li vekiller Tabipler Birliği'nin önünde toplandı

CHP'li vekiller Tabipler Birliği'nin önünde toplandı

192
Almanya'da devlet sırrını ifşa eden 2 kişi tutuklandı

Almanya'da devlet sırrını ifşa eden 2 kişi tutuklandı

114
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM