Partisinin grup toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin 29 Ekim kutlamalarındaki tavrını eleştirdi.

"BU KESİMİN KENDİ ÜLKESİNE FAYDASI YOK"

Başkan Erdoğan konuyla ilgili olarak şunlar söyledi: "Ülkemizde yıllarca milletimizin ortak değeri Mustafa Kemal gibi Cumhuriyet Bayramımızı, Zafer Bayramımızı da kendi tekellerine almaya çalışan biliyorsunuz bir kesim var. Bu kesimin ne Cumhuriyet'e ne milletimize en küçük bir faydalarının dokunduğu vaki değildir. Tam tersine, ülkenin hayrına atılan ne adım varsa hepsi karşı çıkmış, hepsini engellemeye çalışmışlardır.

"BU KAFA MİLLETİMİZİ HEP AŞAĞILADI"

Biz bunlara 'salon cumhuriyetçisi, "gardırop Atatürkçüsü' diyoruz. Yıllarca 'cumhur' ile 'Cumhuriyet'i, 'Gazi' ile 'Atatürk'ü birbirine karıştırarak gizli ittifaklarını korumaya çalışan bu kafa milletimizi hep aşağılamıştır"

Erdoğan'dan CHP'lilere Atatürk eleştirisi ViDEO

