Erdoğan'dan CHP'nin provokatör vekiline tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanan Genel Kurul'daki görüşmeleri izlemek üzere Meclise gitti.

AK PARTİLİLERE PARMAK SALLADI

Sert tartışmaların yaşandığı Meclis'te CHP'li vekiller, AK Parti sıralarına parmak salladı, hakaret etti.

Erdoğan'dan CHP'nin vekiline tepki VİDEO



"SADECE AĞZININ PAYINI DEĞİL..."

CHP'den gelen provokatif tavırlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tepkisine neden oldu.

23 Nisan Resepsiyonu’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı, konuyla ilgili "Aşağıda olsam, ona gereken dersi verirdim. Orada o terbiyesizliği yapan kişi, grup başkanımıza karşı parmak sallayan kişi, terbiyesizin tekidir. Aşağıda oturmuyorum, oturduğum makam yukarıda. Aşağıda olmuş olsam, ona sadece ağzının payını değil, ona verilmesi gereken dersin en büyüğünü verirdim." şeklinde konuştu.