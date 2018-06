Erdoğan'dan CHP'ye: Bizim zulmeden dostumuz olmaz

'Avrupa'da Türkiye'nin dostu yok' diyerek gündemi CHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefi oldu. Kendi halkını öldüren Esad ve katil İsrail'i örnek veren Erdoğan, "Sizin dostlarını bunlar ise siz devam edin. Bizim zulmedenlerden dostumuz olmaz" şeklinde cevap verdi.

100 BİN DUA BULUŞMASINA KATILDI

Erdoğan, Esenler Belediyesi'nce Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen "10 Bin Hatim 100 Bin Dua Buluşması" programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada sözlerine, "Ramazan-ı Şerif'inizi, Kadir Gecenizi tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin ve gecenin hepimizin affına ve mağfiretine vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum." diyerek başlayan Erdoğan, bugün bu meydanda 10 binlerce kişinin birlikte olduğunu söyledi.

CHP'NİN "DOSTUMUZ YOK" ÇIĞLIKLARINA SERT CEVAP

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dolayısıyla Avrupa Birliği'nin, Birleşmiş Milletler'in bu konuda gerekli tedbirleri alması gerektiğini vurgulayarak, "Demokrasiyi, özgürlükleri, hakları sadece kendileri için isteyenlerin maskeleri birer birer düşüyor. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi gibi partiler veya diğerleri ne diyor? 'Bak, yurt dışında dostumuz kalmadı.' Eğer senin dost diye aradıkların Avrupa'daki, Avusturya'daki Kurz ise sen onlarla dost olmaya devam et. Bizim bu tür dostlarımız yok. Eğer siyonist İsrail ise sen onlarla beraber devam et. Eğer Suriye'deki Esed ise sen Esed'le dost olmaya devam et. Bizim bu tür dostlarımız zaten yok. Bize zalimlerden dost olmaz. Bize hiçbir zaman zulmedenlerden dost olmaz. Biz adil davrananlarla yolumuza devam ederiz." ifadelerini kullandı.